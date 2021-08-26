شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى وبقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 14ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 13.50 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 16 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 13.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.5 وبين مستوى المقاومة هو 15.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد