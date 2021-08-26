شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 158 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 165 فلس، والذي يقابل عنده الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما قد يضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 140 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 165 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 153 فلس وبين مستوى المقاومة هو 159 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط