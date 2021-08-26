الاقتصاد

إزدان العقارية (ERES) يخسر مكاسب الاسبوع -تحليل صباحي- 26-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.556 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 1.52 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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