شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يخسر مكاسب الاسبوع -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.556 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 1.52 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط