شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يتجه لاعلى -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الاربعاء عند مستوى71.90 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 77 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 70.7 وبين مستوى المقاومة هو 73.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد