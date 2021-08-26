شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 122 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه امكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 120 فلس كمستوى اول ثم 114 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 127 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 120 فلس وبين مستوى المقاومة هو 123 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط