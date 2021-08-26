شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه في الاجل القصير كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 0.939 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.87 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط