شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 2.892 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 3.05 ريال كمستوى اول ثم 3.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.78 وبين مستوى المقاومة هو 3.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد