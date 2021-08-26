شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يخسر مكاسب الاثنين والثلاثاء -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 923 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية،مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 890 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 950 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 915 فلس وبين مستوى المقاومة هو 930 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط