شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 18 ريال، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 17.50 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.20 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط