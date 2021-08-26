شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور (AZNOULA) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 243 فلس، ثم تراجع ليغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 237 فلس،مكون نموذج "Dark Cloud" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 228 فلس كمستوى اول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2312 فلس وبين مستوى المقاومة هو 240 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط