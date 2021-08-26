شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات المؤشر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 7417 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 7350 نقطة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما قد يرسل المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 7600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7350 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,357 بينما مستوى المقاومة هو 7,453 نقطة