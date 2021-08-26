شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر ليغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 11135 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، مكون بذلك نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 10950 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,114 بينما مستوى المقاومة هو 11,161 نقطة