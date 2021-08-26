شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه عقب صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحافظ الخام على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3 مليون برميل إلى 432.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 1.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.1 نقطة وأقل سعر عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 68.05 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.3% إلى 71.9 دولار للبرميل.