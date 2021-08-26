شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة إستراتيجية تجمع «يلو» و«بودل» لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التكامل بين الشركات الوطنية، وتحديدا في القطاع السياحي لتقديم أفضل خدمة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، تم الاتفاق بين كل من شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» ومجموعة بودل للفنادق والمنتجعات على الارتباط بشراكة إستراتيجية لتقديم حزمة من الخدمات المشتركة لعملائهما بهدف خلق تجربة غنية أمام العميل، وتم توقيع عقد الشراكة بحضور نائب الرئيس لشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» الأستاذ بشير القحطاني ومدير عام فنادق ومنتجعات بريرا إحدى العلامات التجارية لشركة بودل للفنادق والمنتجعات الأستاذ فارس الخليوي.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس لشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» أن «يلو» حريصة على إثراء تجربة عملائها عبر تقديم باقة من الخدمات المتنوعة والمتميزة، وأضاف قائلا: بعدما نجحنا في «يلو» بتطوير خدماتنا الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع وما يضمه أسطول مركباتنا من سيارات من مختلف الفئات والأحجام بهدف خلق تجربة فريدة لعملائنا تتسم بالجودة واستخدام التقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز، والآن انتقلنا إلى عقد شراكات نستطيع من خلالها تقديم خدمات إضافية يستفيد منها عملاؤنا، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الشراكة مع مجموعة بودل للفنادق والمنتجعات التي تعد من أكبر سلاسل تقديم الخدمات الفندقية في المملكة، ونتطلع أن يستفيد عملاؤنا وعملاء بودل من هذه الشراكة التي تعكس القاعدة السليمة التي هيأتها رؤية 2030.

من جهته، أشاد الأستاذ فارس الخليوي المدير العام لفنادق بريرا بهذه الشراكة بين كل من يلو وشركة بودل للفنادق والمنتجعات الشركة الوطنية الرائدة في صناعة الضيافة، التي تشمل العديد من العلامات التجارية وهي: (فنادق ومنتجعات نارسس ذات تصنيف خمس نجوم، فنادق ومنتجعات بريرا ذات تصنيف أربع نجوم، فنادق عابر ذات تصنيف ثلاث نجوم، بودل للشقق الفندقية) وبلغ عدد الفنادق والمنتجعات خلال عام 2021 عدد 60 فندقا ومنتجعا. وأعرب أيضا أن الشراكة تأتي استجابة للفرص الهائلة، التي صنعتها رؤية 2030 أمام القطاع الخاص.