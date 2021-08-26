شكرا لقرائتكم خبر عن "أمريكان إيرلاينز" تتوقع تسجيل بيانات سلبية في أغسطس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان رسمي بأنها تتوقع تسجيل بيانات مالية ضعيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بتقديراتها السابقة، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي الأمر الذي يؤثر سلبا على حركة السفر جوا.



وصرح أحد المسؤولية في شركة الخطوطة الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" ويدعى "فاسو راجا" خلال مؤتمر صحفي للمستثمرين بأن التعافي كان متذبذبا بشكل كبير وهناك توقعات باستمرار هذه الوتيرة السلبية في الفترة القادمة.



وأضاف "راجا" أن عائدات الشركة في يوليو/تموز تجاوزت توقعات المحللين لكن هذا الارتفاع واجهه زيادة في الإصابات بفيروس كورونا خلال أغسطس/آب الجاري مما أدى إلى انخفاض وتيرة حجز السفر على رحلات الشركة وإلغاء حجوزات أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن شركات الرحلات الجوية قد بدأت في التعافي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية نتيجة السيطرة بشكل نسبي على جائحة كورونا وزيادة توزيع اللقاحات المضادة للفيروس، لكن متحور "دلتا" غير المعادلة وأدى إلى ارتفاع الإصابات مرة أخرى.