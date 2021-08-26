شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يغلق مرتفعاً مع المطالبة بالموافقة الكاملة على لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعوماً بالحالة الإيجابية في الأسواق والتي ترتبط بلقاحات فيروس كورونا التي ربما تقرب الكثير من الدول من السيطرة على الجائحة.



وذكرت شركة "موديرنا" اليوم أنها أكملت عملية المراجعة اللازمة للحصول على الموافقة الكاملة من جانب السلطات الصحية الأمريكية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا وتوزيعه على الأشخاص البالغ أعمارهم أكثر من 18 عاما.



وأضافت شركة المستحضرات الطبية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية في بيان رسمي أن الطلب الذي تقدمت به يتضمن بيانات من دراسات أجرتها على لقاحها المضاد لفيروس كورونا مشيرة إلى أن فاعلية لقاحها بلغت 93% في الوقاية من الفيروس لمدة ستة أشهر من إعطاء الجرعة الثانية.



وطرحت "موديرنا" حتى الآن ما يزيد عن 300 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد موافقة وكالة الغذاء والدواء على استخدام اللقاح بشكل طاريء.



كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "موديرنا" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الأربعاء عند 397.8 دولار.