شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يسجلان إغلاقا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار الحالة الإيجابية بالأسواق حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا وعقب صدور بيانات اقتصادية.



كان التفاؤل قد هيمن على مجريات الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.1% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.3%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 82 سنتا وأغلق عند 68.36 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% أو ما يادل 21 سنتا وأغلق عند 72.25 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 35405 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 35501 نقطة وأقل مستوى عند 35287 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4496 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4501 نقطة وأقل مستوى عند 4485 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 15041 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15059 نقطة وأقل مستوى عند 15011 نقطة.