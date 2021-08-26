شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل القمح أدنى مستوى له في أسبوعين موصلا التراجع من جلسة الأمس في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي مؤخراً بأن هناك انخفاض في جودة محاصيل الحبوب نتيجة الطقس الحار والجفاف الذي ضرب ولايات الغرب والسوط التي تمثل حزام الحبوب.



ولامس القمح أعلى مستوى له في نحو 8 أعوام ونصف العام عند 7.74 دولار للبوشل في جلسة الثالث عشر من أغسطس/آب بعد الانخفاض الحاد في مخزونات الحكومة الأمريكية من القمح مما أثار مخاوف بشأن المعروض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.1 نقطة وأقل سعر عند 92.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 7.25 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.34 دولار وأقل سعر عند 7.18 دولار.