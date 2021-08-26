شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع تزامنا مع استقرار الدولار سلبياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار الدولار سلبياً مقابل منافسيه فضلا عن متابعة تطورات جائحة "كورونا".



وكانت السلع والمعادن والعملات قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



لكن التفاؤل ساد الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



ويعول الكثيرون في الوقت الحالي على منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا من أجل حماية البشر من سلالة "دلتا" الجديدة من الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى عدم عدالة في توزيع اللقاحات على الفقراء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3761.