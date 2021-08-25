شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 1% مع تزايد الطلب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجّلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً بأكثر من واحد في المائة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولاراً، بما يعادل 1.69 في المائة، ليسجّل عند التسوية 72.25 دولاراً للبرميل.
وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً، أو 1.21 في المائة، ليغلق عند 68.36 دولاراً للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5.5 في المائة، لتسجّل عند التسوية 2.3008 دولاراً للجالون. وأثناء الجلسة وصلت الأسعار إلى 2.3026 دولاراً للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أغسطس.