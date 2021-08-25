شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 1% مع تزايد الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً بأكثر من واحد في المائة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على ‏التوالي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى ‏أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.‏

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولاراً، بما يعادل 1.69 في المائة، ليسجّل عند التسوية ‏‏72.25 دولاراً للبرميل.‏

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً، أو 1.21 في المائة، ليغلق عند 68.36 ‏دولاراً للبرميل.‏

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5.5 في المائة، لتسجّل عند التسوية 2.3008 دولاراً للجالون. ‏وأثناء الجلسة وصلت الأسعار إلى 2.3026 دولاراً للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أغسطس.‏