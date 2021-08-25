26 % نمو سوق إنترنت الأشياء في المملكة

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وأوضح التميمي خلال افتتاحه منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى الذي ينعقد بعنوان «فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي»، أن الإنفاق على الحوسبة السحابية سيمثل 30% من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول عام 2030.
وأشار خلال المنتدى الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي ووكيل العمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار المهندس صالح خبتي، إلى تبوء المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالميا في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واشتمل منتدى التقنية الرقمية على 5 جلسات نقاش سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واستعرض دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات، كما تطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
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