شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "الطاقة" بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات والصناعية والسيارات بنسبة 2.37%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.13%.

كما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.14%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.33%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.08%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 732.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.04%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 43.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.5 مليون جنيه، 80.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4321 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.