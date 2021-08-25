شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الانخفاض أدنى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.1% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.3%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



كان التفاؤل قد هيمن على مجريات الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.1 نقطة وأقل سعر عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1793.3 دولار للأوقية.