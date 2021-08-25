شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الاستقرار سلبياً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخليا عن المكاسب الهامشية التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



كان التفاؤل قد هيمن على مجريات الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



ولا تزال جائحة "كورونا" تطل برأسها على الأسواق حيث يتابع المستثمرون مدى تفشي الجائحة بسبب سلالة متحور "دلتا" حول العالم.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.1% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.3%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.1 نقطة وأقل سعر عند 92.8 نقطة.