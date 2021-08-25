شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 1000% منذ تولي "كوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل قوي منذ تولي المدير التنفيذي الحالي "تيم كوك" قيادة الشركة خلفا للراحل "ستيف جوبز".



وسجلت الشركة المصنعة لـ"آيفون" مبيعات قوية منذ تولي "كوك" منصب المدير التنفيذي قبل 10 سنوات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير للسهم، وبالتبعية القيمة السوقية.



وارتفع سهم "آبل" بنسبة 1022% حتى إغلاق جلسة أمس الثلاثاء منذ تولي "كوك" المنصب في أغسطس/آب عام 2011 حيث ارتفع سهم الشركة من 13.34 دولار في ذلك الوقت ليسجل 149.71 دولار أمس.



وقفزت القيمة السوقية للشركة الأمريكية الشهيرة من 349 مليار دولار – عند تولي "كوك" المنصب قبل 10 سنوات لتسجل 2.45 تريليون دولار في الوقت الحالي.



ومع طرح المزيد من المنتجات مثل ساعة "آبل" والتلفاز وخدمة "تي في بلس" وغيرها من المنتجات والخدمات، قفزت إيرادات "آبل" السنوية من 108 مليارات دولار عام 2011 إلى 274 مليار دولار في العام المالي 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 148.4 دولار.