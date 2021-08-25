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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بإعادة فتح السعودية لحدودها واستئناف الحركة الجوية الدولية، حيث اتخذت المملكة 5 إجراءات وتدابير لتخفيف قيود السفر إلى المملكة وتعزيز إجراءات تسهيل السفر مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بكوفيد 19.

وقال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي في بيان أمس «نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية أخيرا والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي وتحسين تجربة السفر خلال هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها القطاع.

ومع إدراك المملكة أهمية دور قطاع الطيران في تحفيز النمو الاقتصادي والتحديث، يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما سيسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود إلى تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة».

5 إجراءات لتخفيف قيود السفر إلى المملكة:

