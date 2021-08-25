إطلاق تحدي إنترنت الأشياء لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحدي إنترنت الأشياء، لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء في أكثر المجالات احتياجا لها، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء، وإيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات الموجودة في القطاع، إضافة إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة.

وكشفت منشآت وهيئة الاتصالات أن المنتجات الابتكارية الناتجة عن تحدي إنترنت الأشياء ستسهم في حل مشاكل قائمة في السوق المحلية، بحيث يمثل كل حل فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح في السوق والتوسع، ويقدم التحدي عدة مسارات يمكن للفرق المشاركة بها وهي: حلول المدن الذكية، أو المباني الذكية والصديقة للبيئة، أو التنقل والخدمات اللوجستية، أو تحسين جودة الحياة.

ويستهدف التحدي المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على تطوير المشروع، كما يستهدف المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق.

وسيبدأ استقبال طلبات الاشتراك في التحدي يوم 23 من شهر أغسطس الجاري، ويستمر إلى تاريخ 11 سبتمبر، فيما سيقام الحفل الختامي في 7 أكتوبر، حيث ستتم عرض المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين.

يشار إلى أن مركز ذكاء يعزز ثقافة الابتكار من خلال الدعم التقني في بناء النسخ الأولى للمنتجات prototype وتوفير الاستشارات والوصول لمعمل الابتكار للنمذجة الأولية أثناء مدة التحدي، وضم الفرق المرشحة لبرنامج شبكة ذكاء وتوفير مساحات عمل بعد انتهائه، كما يقوم بتمكينهم من الوصول لصناع القرار والفرص.

تحدي إنترنت الأشياء

الأهداف:







تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية.



تقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.



تشجيع المواهب الوطنية على الابتكار.



زيادة الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء.



إيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات في القطاع.



إيجاد فرص اقتصادية جديدة.



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