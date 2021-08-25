شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزلندي رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



كان التفاؤل قد هيمن على مجريات الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وتعرضت الأسواق لضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل عجزا بنحو 402 مليون دولار نيوزلندي في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض بحوالي 100 مليون دولار نيوزلندي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أمس أن مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا ارتفع بنسبة 3.3% خلال الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 2.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6977، وسجل أعلى سعر عند 0.6977 وأقل سعر عند 0.6930.