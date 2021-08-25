شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" ينخفض بعد قفزة قوية أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن حقق قفزة قوية في مكاسبه بالأمس نتيجة عودة مشتري التجزئة لأسهم طفرات التداولات.



وشهد سهم شركة ألعاب الفيديو الأمريكية مشتريات مكثفة بالأمس حيث تجاوز حجم التداول سبعة أمثال متوسطه لثلاثين يوما ليتجاوز 14 مليون سهم.



يأتي ذلك بعد هدوء في الفترة الأخيرة في التداولات على السهم، وذلك عقب مكاسب قوية في وقت سابق هذا العام نتيجة إقبال كثيف من مستثمري التجزئة على شراء السهم بعكس مضاربة صناديق التحوط.



ولم يقتصر اهتمام مستثمري التجزئة في شراء سهم "جيم ستوب"، فقد ارتفع سهم شركة "إم سي إنترتينمنت" بأكثر من 20% بالأمس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيم ستوب" بنسبة 1.5% بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش إلى 207.2 دولار، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 227 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 193 دولارا.



كان سهم "جيم ستوب" قد قفز أمس بنسبة 27.6% مغلقا الجلسة عند 210.29 دولار بعد أن بلغ أعلى سعر في تداولات الثلاثاء عند 225 دولارا.