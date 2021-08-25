شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينوه بدور «عقارات الدولة» في تنظيم العقارات واستثمارها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لعقارات الدولة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالرياض، اليوم، محافظ الهيئة إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح من محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها.