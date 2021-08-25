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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر دولي للتمور ينطلق اليوم في نسخته الثانية بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتمور، بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف دول العالم. ويهدف المؤتمر الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور ويستمر لمدة يومين إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيد الإقليمي والدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على القيم الغذائية المتوارثة والصفات البيولوجية للتمور وأهميتها في تحفيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، ونقل المعرفة بين الدول المشاركة وطرح أفق جديدة لأبحاث التمور الإبداعية في شتى المجالات من أجل تنمية مستدامة لقطاع النخيل والتمور.



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