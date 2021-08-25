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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية بحثت مع نظيرتها بغرفة أبها، آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين لتطوير وتنشيط الاستثمار العقاري في منطقة عسير وذلك من خلال عدة محاور، منها التعرف على الميزة التنافسية العقارية للمنطقة، وخطط تسويق الفرص الاستثمارية العقارية، والتحديات العقارية الخاصة بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس بمقر غرفة أبها بحضور رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد آل مرشد ورئيس اللجنة العقارية بغرفة أبها محمد حزام بن فاهده وأعضاء اللجنتين.



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