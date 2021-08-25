القطاع الصناعي يوفر 1100 وظيفة للسعوديين و1800 للوافدين في يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن القطاع الصناعي خلال يوليو الماضي من توفير 2,931 وظيفة جديدة، توزعت إلى 1101 وظيفة للسعوديين و1830 للوافدين، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الشهري.

وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي في المملكة جذب استثمارات وصل حجمها إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال يوليو، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر.

وبحسب التقرير صدرت في يوليو الماضي 48 ترخيصا صناعيا جديدا، تتصدرها المصانع العاملة في صنع المنتجات الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بـ 7 تراخيص لكل منهما، فيما بدأ قرابة 78 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه.

وأفاد التقرير بأن 88% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة نحو 77% من إجمالي المصانع المرخصة.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد 16 رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها المنطقة الشرقية بـ11 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة التي سجلت 10 رخص.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال يوليو الماضي شهدت أيضا نسبة نمو سنوية بمعدل 144%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعا، برأسمال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال.

ولفت إلى أن نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 21 مصنعا، تليها المصانع العاملة في صنع منتجات المطاط بـ 18 مصنعا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة بـ58 مصنعا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر بـ71%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني.

وأبان تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية يوليو وصل إلى 10,166 مصنعا، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1,331 تريليون ريال.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يجذبها القطاع.

مؤشرات النشاط الصناعي في يوليو 2021

التغير في عدد العاملين:







توفير 2,931 وظيفة جديدة



توزعت إلى:





1101وظيفة للسعوديين



1830 للوافدين



إجمالي المنشآت القائمة وتحت الإنشاء





10,166 مصنعا نهاية يوليو2021



10,138 مصنعا نهاية يونيو 2021



9,284 مصنعا نهاية يوليو 2020



التراخيص:





48 ترخيصا جديدا



78 مصنعا بدأت الإنتاج



50.2 مليارا حجم الاستثمار في المصانع الجديدة



أبرز 3 مناطق من حيث التراخيص: