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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي تطرحها غرفة الخرج بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك خلال ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الغرفة في مقرها الرئيس بمدينة السيح خلال يومي 7 - 8 سبتمبر المقبل. ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.



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