شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الجولات (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 2024 زيارة ، ومخالفة 16 منشأة، وضبط 102 منتج مخالف.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونه «أسود وأبيض»، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح «مطموس، ممزقة، غير مقرؤه، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة (النجوم).
وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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