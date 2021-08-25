كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومى

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وذلك من اجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
أهداف الجائزة
1- تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين.
2 - تغيير فلسفة العمل الحكومي.
3- نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة
4- تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي
5- تعزيز روح الابتكار والإبداع.
6- إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في الحكومة
7- بناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.
وتقدم للدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي اكثر من 2000 طلب ترشيح شملت 19 فئة، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم