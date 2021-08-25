كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومى

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القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة.

وذلك من اجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.





أهداف الجائزة

1- تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين.

2 - تغيير فلسفة العمل الحكومي.

3- نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة

4- تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي

5- تعزيز روح الابتكار والإبداع.

6- إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في الحكومة

7- بناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.

وقد قامت وزارة التخطيط اعتماد سياسة الجودة للجائزة بناء هلى توجهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز إداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وفى إطار سعى الجائزة لدعم تنافسية عملياتها وفقًا لأفضل الممارسات.

وتقدم للدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي اكثر من 2000 طلب ترشيح شملت 19 فئة، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم