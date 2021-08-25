أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.



إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير. إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

البورصة تربح 6.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه. البورصة تربح 6.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 732.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.04%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 43.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.5 مليون جنيه، 80.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4321 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3977 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1085 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 750 ألف سهم، 43 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 2 مليون سهم، 260 ألف سهم، 6852 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 750 ألف سهم، 43 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 2 مليون سهم، 260 ألف سهم، 6852 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي 500 سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 41 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 90 ألف سهم.

وأعلنت شركة رواد للسياحة، بيع المساهم محمد فرج المحيربي عدد 918.4 ألف سهم بسعر 59.717 جنيه بقيمة إجمالية 54.8 مليون جنيه ليتخارج من إجمالي حصته بالشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم أيمن أحمد حسن عدد 5 ملايين سهم بسعر 8.942 جنيه بقيمة إجمالية 39.71 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.35% إلى 4.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية للدواجن-أجبكو، بيع المساهم نعد للاستثمارات والتنمية عدد 750 ألف سهم بسعر 6.85 جنيه بقيمة إجمالية 4.935 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 16.38% إلى 14.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أيه أف لتداول الأوراق المالية.

الشركات الصغيرةأعلنت عدد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعاقدها مع الرعاة المعتمدين، طبقًا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 515 لسنة 2021، وتعاقدت شركات الدولية للصناعات الطبية-إيكمى والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، فرتيكا للصناعة والتجارة مع شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية-فاكت، فيما تعاقدت شركة مرسليا للاستثمار العقاري التعاقد مع شركة إيليت للاستشارات المالية، وتعاقدت شركات الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بي أي جي للتجارة والاستثمار والأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي مع شركة سوليد كابيتال للاستثمارات المالية. الشركات الصغيرةأعلنت عدد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعاقدها مع الرعاة المعتمدين، طبقًا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 515 لسنة 2021، وتعاقدت شركات الدولية للصناعات الطبية-إيكمى والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، فرتيكا للصناعة والتجارة مع شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية-فاكت، فيما تعاقدت شركة مرسليا للاستثمار العقاري التعاقد مع شركة إيليت للاستشارات المالية، وتعاقدت شركات الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بي أي جي للتجارة والاستثمار والأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي مع شركة سوليد كابيتال للاستثمارات المالية.





القاهرة للزيوتأعلنت إدارة البورصة المصرية، مطالبة شركة القاهرة للزيوت والصابون، لموافاتها بخطة الشركة لتصحيح أوضاعها موضحًا أسباب النتائج المالية والاجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الخطة والتوقيتات التقديرية لتحقيق نتائج الخطة، الإجراءات والخطة الزمنية التي سوف تتخذها الشركة لسداد بند جارى المساهمين أو التعامل معه ماليًا مع تحديد أوجه الانفاق والاستخدام لهذا البند والذي شهد ارتفاعا من 37 مليون جنيه في 31/12/2019 إلى نحو 64 مليون جنيه في 31/12/2020 وليبلغ 78 مليون جنيه في 30/6/2021 وتأثير ذلك على إنتاجية الشركة ونتائج الأعمال المحققة.

كما طالبت بموافاتها بطرق تمويل عملية الإحلال والتجديد التي أفادت بها الشركة ضمن ايضاحاتها المتممة في ضوء تحقيق الشركة لخسائر لعاميين متتاليين وتحقيق حقوق ملكية سالبة كنتيجة لتجاوز الخسائر المرحلة لما قيمته 270 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 والخطة الزمنية لعملية الاحلال والتجديد وبداية الاستخدام وأثر ذلك على الإيرادات المحققة ونتائج أعمال الشركة، جاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الإدارة البورصة المصرية عن مدى توافر شروط استمرار قيد أسهم الشركة بجداول قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية.