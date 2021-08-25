شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل مكاسبه رغم صعود طفيف للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صعوط الدولار قليلا أمام أغلب العملات الرئيسية، كما تلقى المعدن دعما من التفاؤل مجددا بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.



وكانت السلع والمعادن من بينها النيكل – الذي يستخدم بكثافة في صناعتي الصلب والبطاريات الكهربائية – قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



لكن التفاؤل ساد الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.07 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.1 نقطة وأقل سعر عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 19208 دولارات للطن.