شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة و"ناسداك" أعلى 15 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات بجانب متاعبة تطورات كورونا.



كان التفاؤل قد هيمن على مجريات الأسواق منذ أول أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.1% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.3%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 35342 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4489 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 15039 نقطة.