شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الناقول" تُوصي بزيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول بزيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم لكل سهمين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 29 مليون ريال إلى 43.5 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.9 مليون سهم إلى 4.350 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وبحسب البيان، ستتم الزيادة عن طريق رسملة 14.5 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.