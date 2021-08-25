شكرا لقرائتكم خبر عن البلهيد عضواً غير تنفيذي بـ "كهرباء السعودية" ممثلاُ عن الحكومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن موافقة مجلس إدارتها، على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البليهد "عضو غير تنفيذي"، ممثلاً لحكومة المملكة العربية السعودية في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه قد تم تعيين البلهيد بدلاً عن الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف، على أن يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 869 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 3.3 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.