شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 3 أسابيع بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,790.27$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,802.91$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,803.15$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,809.60$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة المسجل بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة الدكتور "أنتوني فاوتشي" إن بلاده قد تنجح فى السيطرة على فيروس كورونا بحلول أوائل العام المقبل.

قلصت تلك التصريحات من مخاوف تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي من أضرار الجائحة الفيروسية،جراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة الأخيرة ،وعززت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ،حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.03 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,004.63 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.