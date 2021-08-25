شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعد انخفاض جديد فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 68.16$ الأعلى منذ 15 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 67.61$،و سجل أدنى مستوي عند 66.95$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2 % إلى مستوي 71.85$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 70.99$ ، وسجل أدنى مستوي عند 70.54$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.25% ، وصعد خام برنت بنسبة 3.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تحققت تلك المكاسب القوية ،بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود ، بعدما منحت السلطات موافقتها الكاملة على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية شركات التكرير فى الهند.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 436.9 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.