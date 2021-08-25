شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام والأنظار على "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل انحسار مخاوف تباطؤ تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،والتي من المتوقع أن يوفرها مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عندما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.25 % إلى مستوى 93.13 نقطة 2020 ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.88 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.87 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة ،بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة الدكتور "أنتوني فاوتشي" إن بلاده قد تنجح فى السيطرة على فيروس كورونا بحلول أوائل العام المقبل.

قلصت تلك التصريحات من مخاوف تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي ،جراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة الأخيرة ،وعززت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ،حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.