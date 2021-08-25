شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها لتكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،لكن يكبح الخسائر انخفاض جديد فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 66.95$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.61$، و سجل أعلى مستوي عند 67.67$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6 % إلى مستوي 70.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.99$ ، وسجل أعلى مستوي عند 71.10$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 67.78$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 3.6% ،مسجلا مستوى 71.24$ للبرميل الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الماضي.

تحققت تلك المكاسب القوية على مدار يومين ،بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود ، بعدما منحت السلطات موافقتها الكاملة على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية شركات التكرير فى الهند.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 436.9 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل.