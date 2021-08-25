شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 58 سنت ليستقر على سعر 53.81 دولار، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى الدعم المحوري 53.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 56.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد