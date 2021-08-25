شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.67% بما يعادل -2.03 نقطة ليستقر على سعر 302.62 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 305.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 320.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه