شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال بين المطرقة والسندان– تحليل – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 2.53 نقطة ليستقر على سعر 279.51 دولار، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك يتواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى الدعم 273.15، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 288.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد