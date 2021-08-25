شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد ارتفاعاته الأخيرة في محاولة لتعويض جزء مما تكبده السهم من خسائر سابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 114.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 109.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط