الاقتصاد

ستاربكس يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 25-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد ارتفاعاته الأخيرة في محاولة لتعويض جزء مما تكبده السهم من خسائر سابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 114.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 109.50.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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