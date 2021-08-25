شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تسلا (TSLA) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 2.19 نقطة ليستقر على سعر 708.49 دولار، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط، مدعوماً بالضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 694.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 782.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد